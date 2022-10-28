Освобожденный боец рассказал о словах депутата Рады военнопленным Военный ДНР Егильницкий: депутат Рады сказала пленным, что Киеву нужна победа вместо мира

Фото: Pavlo Palamarchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Военнослужащий ДНР Владислав Егельницкий, вернувшийся из украинского плена, рассказал, что представительница делегации Верховной рады Украины, посетившей лагерь военнопленных «Запад-1», сообщила заключенным, что Киеву не нужен мир, ему нужна победа. Слова военнослужащего приводит РИА Новости.

Как сказал Егельницкий, участница делегации пыталась общаться с военнопленными, в частности, она поинтересовалась, чего они хотят. Заключенные ответили, что хотят мира.

А она сказала: «Нам не нужен мир, нам нужна победа», — сообщил военный.

По словам Егельницкого, с ними разговаривала депутат от Харьковской области. При этом ее фамилия не называется.

Ранее сержант из ДНР Алексей Шалыгин рассказал, что массированный ракетный удар России по Украине после инцидента на Крымском мосту привел к отключению электричества в тюрьме, где содержались военнопленные. По его словам, тюрьма находилась предположительно под Киевом. Надзиратели во время налетов укрывались в подвале.

В свою очередь украинский военнопленный, бывший старшина разведывательной роты 74-го отдельного разведывательного батальона Виталий Катранич заявил, что западные партнеры считали военных Украины неспособными командовать войсками. Поэтому управление войсками было в руках иностранных генералов.