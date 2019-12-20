https://static.news.ru/photo/8e3881f8-24c7-11ea-9cdb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rudolf/Arco Images/Global Look Press

Жительницы украинского города Пологи встревожены из-за подозрительного мужчины, который в буквальном смысле терроризирует их на улицах. Странно смотрит, идёт следом и ведёт себя не вполне адекватно.

Ситуацию усугубляет то, что недавно из мест лишения свободы действительно вышел мужчина, который отбывал наказание за групповое изнасилование, а до этого несколько раз был судим за грабежи. Тот ли это человек, доподлинно неизвестно, но в социальных сетях женщины передают страшные истории из уст в уста, сообщает «Регион онлайн».

По словам местных жительниц, преследователь уже пытался напасть на девушку, но та успела забежать в подъезд и закрыть за собой дверь. Мужчину боятся даже мамы с колясками. Его уже видели в разных районах города.

Ранее NEWS.ru писал, что в американском штате Техас школьницу жестоко изнасиловал одноклассник. Всё произошло в коридоре лицея, но на крики о помощи никто не отреагировал. Юноша остановился только после того, как прозвенел звонок на урок.