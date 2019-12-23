https://static.news.ru/photo/2c096e2a-258a-11ea-804e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Puchner/dpa/Global Look Press

В Эстонии на свободу из тюрьмы в пригороде Тарту вышел Херман Симм, осуждённый за государственную измену и шпионаж в пользу России.

Мужчина был приговорён к 12 годам и шести месяцам лишения свободы, его отпустили за год и четыре месяца до окончания этого срока, уточняет Postimees.

По оценке суда, испытательный срок в случае с Симмом будет более эффективен, чем пребывание в заключении до полного истечения срока, к которому его приговорили. Риск рецидива со стороны мужчины был оценён как крайне низкий.

В феврале 2019 года эстонец подал в административный суд жалобу на министра юстиции республики Урмаса Рейнсалу, писал NEWS.ru. Симм заявил, что глава ведомства воспользовался своим правом и отменил решение дирекции Тартуской тюрьмы переместить его из закрытого отделения в колонию открытого типа с менее строгим режимом.