Осужденные за шпионаж в пользу РФ «исчезли с радаров» польских спецслужб Rzeczpospolita: в Польше пропали трое осужденных за шпионаж в пользу России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Польше трое осужденных за шпионаж якобы в пользу России не попали в колонию, пишет издание Rzeczpospolita. Отмечается, что 14 иностранных граждан приговорили к различным срокам лишения свободы и штрафам, однако двое мужчин и женщина «исчезли с радаров» спецслужб. Среди осужденных были россияне, белорусы и украинцы.

Объявляя обвинительные приговоры трем обвиняемым, — от одного года до полутора лет лишения свободы, — суд отменил временный арест, в котором они находились с марта 2023 года. Как оказалось, Артур М., Ярослав Б. и Мария М. до сих пор не попали в тюрьму, — сказано в материале.

Ранее телекомпания Danmarks Radio со ссылкой на местную службу безопасности (РЕТ) сообщила, что в Дании задержали гражданку России, подозреваемую в «содействии российской разведслужбе». Уточняется, что задержание произошло на острове Зеландия и связано с «денежными потоками из российских госфондов».

Спецслужбы Донецкой Народной Республики до этого задержали двоих жителей Мариуполя за шпионаж в пользу Украины. Подозреваемые собирали информацию о местах расположения подразделений МВД и Росгвардии в Мариуполе и передавали ее украинским спецслужбам по специальным каналам связи. Задержанные признали свою вину, уточнили силовики.