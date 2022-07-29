Осужденному в Киеве военнослужащему ВС России смягчили наказание Осужденному в Киеве солдату ВС России назначили 15 лет заключения вместо пожизненного

Фото: Jiri Hubatka/Global Look Press

Апелляционный суд в Киеве изменил приговор российскому военному Вадиму Шишимарину, обвиненному в убийстве мирного жителя в Сумской области. По данным украинского издания «Грати», вместо пожизненного заключения россиянину назначили 15 лет лишения свободы.

Коллегия судей во главе с Александром Кияшко Киевского аппеляционного суда изменила приговор российскому военному Вадиму Шишимарину и заменила пожизненное заключение на 15 лет лишения свободы, — говорится в сообщении.

В конце мая Соломенский суд Киева приговорил Шишимарина к пожизненному заключению. По версии следствия, он по приказу руководства совершил убийство 62-летнего жителя Сумской области Александра Шелипова.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя дело, заявлял, что судьба каждого гражданина России имеет первоочередное значение для Кремля, поэтому Москва будет искать варианты для его защиты. В свою очередь Ирина Венедиктова, на тот момент генпрокурор Украины, допускала возможность обмена военнослужащего на украинских военнопленных.

В конце мая украинский суд вынес приговор еще двум российским военным — Александру Бобыкину и Александру Иванову, обоих приговорили к 11 годам и шести месяцам тюремного заключения. Им было предъявлено обвинение в обстрелах объектов в Харьковской области во время российской военной операции.