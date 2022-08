Оставят по нужде: «Писающему мальчику» в Брюсселе не закрутят краник По причине засухи в Европе один за другим отключают фонтаны. Однако самый известный из них продолжит орошать столицу ЕС

Фото: Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

Из-за аномальной жары Европе приходится всерьез экономить на воде. Власти многих городов приняли беспрецедентное решение отключать фонтаны на ночь или полностью — до тех пор, пока засуха не отступит. NEWS.ru решил узнать, что же теперь будет с «Писающим мальчиком» — самым известным символом Брюсселя, который растиражирован на бессчетных сувенирах и привлекает каждый день тысячи туристов. Что если впервые за 400 лет он перестанет изливаться? В брюссельской мэрии дали понять, что струя «Писающего мальчика» не иссякнет, и всё потому, что фонтан этот с секретом. Оказывается, Manneken Pis перешел на замкнутый цикл подачи воды.

Для фонтана «Писающий мальчик» используется замкнутый контур подачи воды. Это означает, что для поддержания его работы всегда используется одна и та же вода. Эта система довольно интересна с точки зрения водосбережения, — пояснили NEWS.ru в офисе мэра Брюсселя Филиппа Клоузе.

Вообще-то так было не всегда. Нынешний фонтан — копия, установленная в 1965 году. Бронзовый оригинал XVII века работы придворного барочного скульптора Жерома Дюкенуа пришлось спрятать в стены городского музея, поскольку на статую постоянно покушались похитители, и мальчик был не только писающим, но и бегающим.

Долгое время брюссельские чиновники сами были уверены, что в фонтане циркулирует одна и та же вода. Однако в 2019 году выяснилось, что каждый день статуя сливает от одной тысячи до двух и половиной тысячи литров питьевой воды прямо в городскую канализацию — примерно столько потребляют десять домохозяйств. Случайное открытие сделал муниципальный служащий Режис Каллан, который поставил счетчик на «Писающего мальчика».

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мы думали, что имеем дело с системой замкнутого цикла и она ничего не потребляет. Никому в голову не приходило это проверить, — рассказал Каллан изданию La Dernière Heure.

Чтобы исправить ситуацию, городские инженеры соорудили специальный канал для сбора воды, сбрасываемой «Писающим мальчиком», чтобы перенаправлять ее обратно к статуе. Был отлажен механизм постоянной циркуляции в резервуаре.

Мы можем с гордостью утверждать, что впервые за 400 лет «Писающий мальчик» перестал мочиться свежей питьевой водой в канализацию, — торжественно объявил первый старейшина Брюсселя (один из руководящих постов в городе наряду с мэрским) Бенуа Элланг. — В дальнейшем мы проверим все фонтаны, чтобы избежать подобной неоправданной расточительности.

Несмотря на призывы брюссельских чиновников экономить в эти трудные времена, мэрия, судя по всему, не собирается отключать фонтан — на радость жителям и гостям столицы Бельгии. Поразмыслив, тут решили не приносить традицию в жертву экономии.

Свой нынешний облик купидонообразный Manneken Pis получил в 1619 году. Считается, что статуя стояла недалеко от площади Гроте-маркт задолго до этого — с XIV века, но никто не знает, как она тогда выглядела. Прототипом отлитого в бронзе персонажа стал герцог Годфрид III Смелый в младенчестве. По легенде, во время осады Брюсселя вражескими войсками он, будучи двухлетним карапузом, справил нужду со стен крепости на горящий фитиль снаряда и тем самым спас родной город от завоевания.

Сегодня у «Писающего мальчика» исключительно мирное амплуа. Примерно 130 раз в год миниатюрная статуя (ее «рост» всего лишь 55,5 сантиметра) переодевается в разные исторические костюмы — за этим следит Орден друзей «Писающего мальчика» (The Order of the Friends of Manneken Pis).

Фото: Gaelle Poncelet/Keystone Press Agency/Global Look Press

Менее известным фонтанам в нынешнюю жару повезло меньше. Как сообщает The Guardian, «из-за беспрецедентной нехватки воды фонтаны на площади Согласия в Париже стоят пустыми». Впрочем, сейчас это явно не самая большая проблема французов. Правительство Пятой республики учредило кризисную группу по борьбе с засухой, из-за которой без воды остались более ста муниципалитетов. Грузовики подвозят ее в пострадавшие районы, так как «в трубах ничего не осталось». Об этом рассказал министр по вопросам экологических преобразований Франции Кристоф Бешу.

Нынешняя ситуация не похожа ни на что, с чем мы сталкивались раньше. И плохая новость состоит в том, что этому не видно конца, — признал французский министр.

Даже природа не знает, как реагировать на природную аномалию. Как пишет The Guardian, в некоторых районах деревья принялись сбрасывать листья, и в разгар лета французы могут наблюдать вполне осенние пейзажи.

В Нидерландах министр инфраструктуры и водного хозяйства Марк Харберс призвал подданных королевства быстрее принимать душ, не мыть свои машины, даже не поливать сады. Ну, а фермеры на Апеннинах опасаются за урожай риса для традиционного итальянского блюда ризотто.

Неудивительно, что в Италии, где пересыхает главная водная артерия страны — река По, фонтаны также перестали быть предметом первой необходимости. Так, мэр Милана Беппе Сала распорядился отключить все городские фонтаны из-за чрезвычайной ситуации в регионе Ломбардия. По распоряжению синьора Сала, до 30 сентября остановятся «все фонтаны, кроме тех, где присутствует фауна и флора, а также озер и оросительных канав городских парков». Мэр призвал граждан свести к минимуму использование питьевой воды для мытья и полива растений. Ирригационные системы, питающие общественные газоны и зеленые насаждения, в Милане также не работают. Исключение сделали лишь для недавно посаженных деревьев.

А вот Германии фонтаны отключают не столько из-за засухи, но ради экономии электричества в разгар газового кризиса. Некоторые города, как Ганновер, полностью остановили работу всех городских фонтанов, во многих других, например в Мюнхене и Аахене, насосы перестали качать воду только по ночам.