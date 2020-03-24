https://static.news.ru/photo/8120520e-6dc2-11ea-a1bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: P. Royer/blickwinkel/Global Look Press

Глава министерства сельского хозяйства Франции Дидье Гийом призвал граждан страны, лишившихся работы из-за мер по борьбе с COVID-19, отправиться на фермы и помочь в производстве продуктов питания.

Министр в эфире телеканала BFM отметил , что в сельскохозяйственной отрасли в текущей ситуации может появиться 200 тысяч вакансий. По его словам, финансовой поддержки фермерам не требуется, главную проблему в настоящий момент представляет нехватка рабочих рук.

Присоединяйтесь к большой армии французских фермеров, ко всем, кто может нам помочь накормить страну. Если вы хотите проявить солидарность по отношению к врачам, которые рискуют жизнью, не только аплодируйте из окна, но и совершите гражданский акт, отправляйтесь в поля, — обратился к французам Гийом.

Число случаев заражения коронавирусом во Франции, по последним данным, достигло 19,8 тысячи человек. 860 человек скончались от коронавирусной инфекции. С 17 марта в стране ограничено передвижение граждан. Для выхода из дома французам требуется заявление, в котором указаны место назначения и цель выхода.

Как передавал NEWS.ru, 24 марта власти Франции ввели режим чрезвычайного санитарного положения. Он продлится два месяца. В рамках режима ЧС для нарушителей карантина вводятся денежные штрафы.