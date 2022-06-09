«Останутся рожки да ножки»: Стрелков о штурме Славянска Стрелков предрек трудности при штурме Славянска

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Игорь Стрелков

Штурм Славянска может оказаться затруднительным, поскольку город давно превращен в крепость, заявил в разговоре с NEWS.ru бывший министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков). При этом, по его словам, в течение трёх-четырёх ближайших недель возможны бои на других направлениях, в том числе на Херсонско-Криворожском и Запорожском.

При штурме Славянска от города останутся только «рожки да ножки», в любом отношении. Славянск давным-давно превращен в крепость и честно говоря, я не совсем понимаю, в чем смысл её штурма. Я считаю, что надо воевать там, где противника реально можно разбить и будут наименьшие потери с нашей стороны, — заявил Стрелков.

Также эксперт отметил, что в течение трёх-четырёх ближайших недель возможны бои на других направлениях, в том числе на Херсонско-Криворожском и Запорожском.

Отдельно хочу отметить, что я ожидаю начала боев на других направлениях в течении 3-4 недель, на Херсонско-Криворожском и Запорожском направлениях и вполне возможно, что в этот раз инициатива будет на стороне ВСУ, хотя общий исход, скорее всего, для нас окажется положительным, — заключил Стрелков.

Ранее военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал, что нынешний этап спецоперации завершится ожесточёнными боями за Славянск и Краматорск, после чего начнётся следующее крупномасштабное наступление, в ходе которого военным предстоит оттеснить украинскую группировку от Донецка. Он добавил, что новый этап может начаться через полтора месяца. Он также высказал мнение, что российская армия должна обеспечить проход к Приднестровью, а для этого может понадобиться провести дополнительные этапы операции, включая николаево-одесский.

Также полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук в разговоре с NEWS.ru рассказал, что сложившаяся для Украины ситуация на фронте остается крайне критичной. Также он объяснил, какие именно резервы пришлось задействовать киевскому режиму.