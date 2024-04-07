«Остановите все это!»: во Франции признали коллапс Украины Филиппо призвал прекратить помощь Украине из-за ее военного краха

Фото: Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Флориан Филиппо

Западным странам необходимо немедленно прекратить оказывать финансовую и военную помощь Украине, написал в социальной сети Twitter (Х) лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Он указал на то, что страна потерпела военный крах. В этих условиях оказание помощи ВСУ равносильно обречению людей на верную смерть, считает Филиппо.

Западные СМИ наперебой говорят о военном крахе Украины и Зеленского! В этих условиях продолжать финансировать и вооружать Украину — значит, сознательно вести людей на верную смерть! Остановите все это! — заявил французский политик.

Ранее СМИ сообщали, что бывший президент США Дональд Трамп в приватном разговоре заявил о способности заставить Украину уступить Крым и Донбасс. Политик выразил уверенность, что он может завершить конфликт между Москвой и Киевом, оказав давление на последнего.

Также ранее представитель МИД России Мария Захарова призвала украинского лидера Владимира Зеленского понять, что он является лишь еще одной строчкой в длинном списке жертв американской системы. По мнению дипломата, политик ошибочно полагает, что он такой один и весь мир крутится вокруг него. Захарова напомнила, что схожим образом американские власти в свое время обошлись с Вьетнамом.