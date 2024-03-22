«Остановим безумца»: во Франции заявили об изоляции Макрона из-за России Политик Филиппо: Макрон изолирован на Западе из-за агрессии против России

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон становится все более изолирован среди союзников в его агрессии против России, написал в Twitter (X) лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. По его словам, французский лидер является «безумцем».

Макрон остается все более одинок и смешон в его войне против России <...>. Остановим безумца Макрона! — написал Филиппо.

Он отметил, что даже США призывают Киев прекратить атаки на объекты в России. По его словам, в Вашингтоне выразили «раздражение» в связи с ударами беспилотников ВСУ по энергетической инфраструктуре в РФ. Филиппо добавил, что президент Украины Владимир Зеленский «находится в беде».

Филиппо также писал, что над Макроном смеются во всем мире из-за фото, на котором он боксирует с грушей. Политик опубликовал скриншоты статей изданий разных стран, в которых говорится о снимках с президентом Франции.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что США призвали Украину прекратить атаки на российские энергетические объекты. По данным издания, Вашингтон предупредил Киев о возможном росте мировых цен на нефть из-за подобного рода атак. Кроме того, опасения Белого дома обусловлены тем, что Москва якобы может принять ответные меры против энергоинфраструктуры, на которую опирается Запад.