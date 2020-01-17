https://static.news.ru/photo/9f400212-39e1-11ea-9b81-fa163e074e61_660.jpg Ил-2 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Останки советского лётчика, погибшего во время Второй мировой войны, и фрагменты самолёта ИЛ-2 найдены на юго-востоке Эстонии.

Обнаружил их один из местных жителей, после чего раскопками занялись члены исторического клуба «Воронок». Они также проанализировали документы и выяснили, что пилот мог погибнуть в августе 1944 года.

Предполагается, что его самолёт был сбит немецкими истребителями над Вяйке-Ракке. Лётчик попытался совершить аварийную посадку, но ему это не удалось. Вероятно, он погиб при взрыве имевшихся на борту бомб.

По мнению исследователей, останки пилота были захоронены в воронке жителями расположенного поблизости хутора. В могиле также были найдены небольшой нож, шапка и перчатка лётчика, а также части креплений парашюта.

По словам члена клуба Сергея Ерёмина, имя пилота может быть установлено с 90-процентной вероятностью. Помимо места и времени его гибели, исследователям известен и номер самолёта.

Останки лётчика переданы клубу военной истории Front Line. В мае они будут захоронены на Маардуском кладбище под Таллином, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.

Ранее NEWS.ru писал, что во время раскопок в Смоленске были найдены останки соратника Наполеона Бонапарта, генерала Шарля-Этьена Гюдена, погибшего в 1812 году. Российские власти передадут его прах Франции для перезахоронения.