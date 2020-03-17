https://static.news.ru/photo/ded0a1f4-6856-11ea-9e2f-fa163e074e61_660.jpg Фридрих Мерц Фото: Martin Schutt/dpa/Global Look Press

В Германии коронавирус диагностировали у 64-летнего политика Фридриха Мерца. Он является одним из основных кандидатов на пост председателя Христианско-демократического союза (ХДС).

Взятый у меня в воскресенье на коронавирус анализ дал положительный результат. До конца следующей недели я буду находиться дома на карантине, — заявил Мерц в эфире местного телеканала, сообщает ТАСС.

Число заболевших коронавирусом за пределами Китая составляет 101 129 заболевших. Условный показатель смертности, по предварительным данным, составляет 4,07%. В Китае, где прошёл пик пандемии, условный показатель смертности составил 3,98%, а за его приделами — 4,13%. Такие данные приводит ТАСС.

NEWS.ru писал, что 10 случаев заражения COVID-19 выявили среди беженцев и просителей убежища в ФРГ. Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Андрей Махечич заявил, что болезнь диагностирована в Берлине, Гейдельберге и Мюнхене.