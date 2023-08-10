Основателям The Rolling Stones установили памятник в их родном городе Лидерам The Rolling Stones Джаггеру и Ричардсу поставили памятник в Дартфорде

Основателям рок-группы The Rolling Stones вокалисту Мику Джаггеру и гитаристу Киту Ричардсу установили памятник в их родном городе Дартфорд, находящемся недалеко от столицы Великобритании Лондона, сообщил телеканал Sky News. Скульптуру под названием The Glimmer Twins (Мерцающие близнецы) создала Эми Гудман.

Мы могли сделать статую в старомодном стиле, <...> но мы же говорим о Мике Джаггере и Ките Ричардсе, они, как и наша статуя, не стоят неподвижно, — сказал представитель городского совета Дартфорда Джереми Кайта..

Скульптор рассказала, что процесс создания работы, который включал изготовление моделей и отливку из бронзы занял около года. Гудман рассказала, что не совсем знала, как справиться с работой, но считает результат замечательным и отличным.

Четыре года назад на платформе железнодорожной станции Дартфорда появилась табличка, сообщающая, что здесь 17 октября 1961 года встретились Джаггер и Ричардс.

В начале июля стало известно, что 79-летний солист группы The Rolling Stones Мик Джаггер женится в третий раз. Избранницей рокера стала 36-летняя балерина Мелани Хэмрик. На прошлой неделе она была замечена с кольцом на безымянном пальце. Люди из окружения девушки подтвердили, что пара была помолвлена.