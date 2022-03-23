Основатель WikiLeaks Ассанж женился на Стелле Морис в британской тюрьме

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж женился на Стелле Морис в британской тюрьме Белмарш, сообщили РИА Новости. Церемония, на которую были допущены только четыре гостя, два свидетеля и два охранника, длилась около четырёх часов. После церемонии Морис заявила журналистам, собравшимся неподалёку от въезда в тюрьму, что она счастлива, но при этом ей очень грустно.

Я не знаю, что сказать. Я очень счастлива, и мне очень грустно. Я люблю Джулиана всем сердцем, и я бы хотела, чтобы он был здесь. <...> Он должен быть свободен, — сказала она.

В марте текущего года стало известно, что Верховный суд Великобритании отказал основателю организации Джулиану Ассанжу в обжаловании экстрадиции в США. Дело против журналиста перешло к главе МВД Британии Прити Пател для санкционирования процесса экстрадиции.

США обвиняют Ассанжа в незаконной публикации имён секретных источников и сговоре с экс-аналитиком американской армии Брэдли Меннингом для получения доступа к секретным документам по национальной обороне страны. В Штатах журналисту грозит до 175 лет тюрьмы. Администрация Байдена сообщала, что намерена добиваться экстрадиции Ассанжа.

Ассанж с 2012 года находился в посольстве Эквадора в Лондоне, скрываясь от преследования Швеции, где его обвиняют в изнасиловании. В апреле 2019 года Эквадор лишил Ассанжа права на политическое убежище, после чего он был арестован британской полицией и с тех пор находится в лондонской тюрьме.