Основатель Virgin сфотографировался на фоне Ан-225 «Мрия» в Гостомеле Миллиардер Брэнсон посетил аэродром украинского авиапредприятия «Антонов» в Гостомеле

Фото: richbranson/vk.com

Ричард Брэнсон

Основатель Virgin Galactic миллиардер Ричард Брэнсон прибыл на Украину, передает РБК. Предприниматель посетил аэродром украинского авиапредприятия «Антонов» в Гостомеле, где сфотографировался на фоне уничтоженного в результате обстрела авиагиганта Ан-225 «Мрия».

Глава военной администрации города Тарас Думенко сообщил, что Брэнсон спрашивал местные власти о возможностях восстановления аэропорта, разрушенного во время боевых действий. Чиновник подчеркнул, что миллиардер «выступает за самые жесткие санкции против России, ее лидеров и экономики».

Компания Virgin Galactic занимается разработкой корабля для космических туристов SpaceShipTwo модели Unit. Планируется, что им будут управлять два пилота, а само судно сможет перевозить шесть пассажиров.

Ранее Украину посетил американский актер и режиссер Шон Пенн, который снимает документальный фильм о событиях в этой стране. В ходе визита он направился в Бучу и Ирпень, чтобы оценить ситуацию «своими глазами».