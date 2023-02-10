Основатель Sela погиб в ДТП в Латвии Основатель Sela Борис Остроброд утонул в машине на озере в Латвии

Фото: Социальные сети

Основатель ретейлера Sela Борис Остроброд погиб в ДТП в Латвии. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Facebook (деятельность соцсети запрещена в России) его двоюродный брат и партнер Аркадий Пекаревский. По его словам, бизнесмен утонул в машине на озере.

Трагическая случайность — ехал на машине вдоль озера у себя в Латвии, машина соскользнула в озеро, перевернулась, и Боря утонул, — написал Пекаревский.

Смерть Бориса Остроброда также подтвердил его сын Эдуард, написавший о «трагической случайности на дороге».

Остроброду было 65 лет. Он окончил Ленинградский горный институт им. Плеханова, получив специальность инженера. После вуза работал в НИИ алюминиево-магниевых руд и на Ленинградском стадионе им. В. И. Ленина.

В 1987 году Остроброд и Пекаревский создали фотокооператив «Блик», занимавшийся изготовлением полиграфической и рекламной продукции. В 1991 году появилась компания Sela. По словам основателя, она была названа в честь скалы в небольшом курортном городе недалеко от Тель-Авива.

Изначально компания торговала косметикой, спиртом и продуктами питания, затем братья перешли на одежду. Были налажены прямые поставки пуховиков из Китая, постепенно ассортимент расширялся, началась разработка собственных дизайнов одежды и аксессуаров. Первый фирменный магазин Sela открылся в Санкт-Петербурге в 1997 году.



На пике развития в 2011 году сеть насчитывала порядка 600 торговых точек, присутствовала в 14 странах. В 2016 году компания прошла реорганизацию, в 2019 была продана Melon Fashion Group (MFG), которая владеет торговыми сетями одежды befree, Love Republic и Zarina. После заключения сделки Sela стала специализироваться на одежде для детей и их мам.



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