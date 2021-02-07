Основатель Nexta отреагировал на заявление СК на экстрадицию

https://static.news.ru/photo/d66554b6-6944-11eb-8a44-96000091f725_660.jpg Степан Путило (Светлов) Фото: Степан Светлов/facebook.com

Основатель Telegram-канала Nexta Степан Путило в разговоре с журналистами отреагировал на заявления на экстрадицию его и экс-главреда Романа Протасевича от белорусского Следственного комитета в адрес Польши, где находится мужчина. Он считает всё это смешными просьбами.

Путило отметил, что СК уже подавал раньше аналогичные заявления. И попытки вернуть журналистов в страну закончились ничем. Все понимают, насколько это дело политическое, заявил основатель канала. Он напомнил, что уже просил белорусские власти «перестать позориться на международной арене».

По словам Путило, в демократических государствах действуют иные нормы, нежели в Белоруссии. Поэтому соответствующие просьбы останутся неудовлетворёнными.

По этому поводу высказался и Протасевич. На его жизнь, как выяснилось, эти заявления никак не влияют.

Я уже пять месяцев живу в другой стране. Так что пусть спецслужбы и дальше отправляют свои бумажки кому хотят и когда хотят, — цитирует Протасевича РБК.

В отношении Путило возбуждено уголовное дело, и он объявлен в розыск как в Белоруссии, так и в России. При этом живёт он в Польше, куда уехал ещё в 2018 году. Кроме того, минский суд признал экстремистскими материалами Telegram-канал Nexta Live и его логотип. На канале активно освещаются протесты против президента страны Александра Лукашенко.

Как ранее передавал NEWS.ru, власти Белоруссии направили в Польшу необходимые документы по запросу об экстрадиции основателей Telegram-канала Nexta.