Основатель и президент ВЭФ в Давосе собрался на покой Президент ВЭФ Клаус Шваб решил уйти в отставку

Фото: Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

Клаус Шваб

Президент Всемирного экономического форума в Давосе Клаус Шваб планирует покинуть пост, пишет Semafor со ссылкой на письмо, которое он прислал подчиненным. Глава организации открыто не объявлял о намерении уйти в отставку и не назвал преемника, но заявил, что займет должность неисполнительного председателя в январе 2025 года.

Основатель и исполнительный председатель Всемирного экономического форума Клаус Шваб откажется от своей роли в руководстве глобальным собранием с момента его основания в 1971 году, — сказано в сообщении.

Шваб заявил, что ВЭФ «трансформируется из платформы для проведения мероприятий в ведущее глобальное учреждение государственно-частного сотрудничества». По его словам, структура управления организацией изменится.

Ранее президент России Владимир Путин освободил от должности советника главы государства Владимира Толстого. Он занимал этот пост с 2012 года. Также с 2019 года он возглавлял Совет при президенте России по русскому языку.

Накануне Путин освободил от должности своего советника Александру Левицкую. Она занимала этот пост с 2013 года. Пока неизвестно, чем займется Левицкая после увольнения. До вступления в должность советника Путина Левицкая была первым замруководителя аппарата правительства РФ, замглавы Минэкономразвития, замминистра здравоохранения и социального развития.