Основатель Давосского форума ушел в отставку

Фото: IMAGO/Thomas Koehler/Global Look Press

Клаус Шваб

Основатель и председатель Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе Клаус Шваб ушел в отставку из-за преклонного возраста, сообщила пресс-служба организаторов мероприятия. Временным руководителем назначен Питер Брабек-Летмат, который был заместителем председателя.

В связи с тем, что мне исполняется 88 лет, я решил немедленно покинуть пост председателя и члена попечительского совета, — приводит ВЭФ слова Шваба.

Ранее издание Daily Mail сообщило, что на Всемирный экономический форум съезжаются не только мировые лидеры, но и секс-работницы. Как рассказала владелица одного из амстердамских эскорт-агентств, заказы от участников мероприятия начали поступать за два месяца до его начала.

Другой источник отметил, что эскорт-агентства привозят секс-работниц на мероприятие разными путями: на автомобилях, поездах и даже вертолетах. Девушек размещают в квартирах в Давосе, чтобы они могли немедленно отправиться к клиенту лишь по одному телефонному звонку.

Ежегодный Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе проходил в конце января. В рамках форума за четыре дня организовали 220 мероприятий с участием 3000 делегатов: предпринимателей, политиков, представителей научных кругов и НПО из более чем 130 стран.