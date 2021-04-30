Оружие пролетариата: радикалы забросали бутылками полицию в Берлине

https://static.news.ru/photo/e22f5d2a-aab0-11eb-a586-96000091f725_660.jpg Фото: Michael Kappeler/dpa/ Global Look Press

В Берлине бутылками и камнями забросали полицейских участники первомайского шествия. Об этом сообщает ТАСС.

Шествие демонстрации в немецкой столице было остановлено в связи с тем, что участники не соблюдали эпидемиологические правила: они были без масок и не сохраняли социальную дистанцию.

Примерно через 30 минут после этого неизвестный в толпе зажёг дымовую шашку, после этого в полицейских начали бросать бутылки. Кроме того, радикалы свалили в кучу деревянные паллеты и подожгли их.

В первомайской акции в Берлине участвуют порядка 8 тысяч человек. Безопасность мероприятия обеспечивают 5 тысяч полицейских.

Ранее сообщалось, что на площади Нации в Париже возобновились беспорядки, начавшиеся днём в ходе первомайской демонстрации. Агрессивные молодые люди устроили стычки, из-за чего полиция применила водомёт.