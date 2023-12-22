«Оружие не повлияет»: полковник СБУ об исходе боевых действий на Украине Полковник СБУ Костенко: возможность Киева победить РФ «крайне маловероятна»

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Никакое оружие не в состоянии повлиять на исход боевых действий на Украине, заявил в интервью газете The Times секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко. По его словам, возможность Киева одержать победу «крайне маловероятна».

Я не думаю, что существует какое-либо оружие прямо сейчас, которое может оказать серьезное влияние. <...> Я не понимаю, кому взбрело в голову, что мы можем победить Россию с помощью десятков F-16, — сказал Костенко.

По его мнению, истребители могут лишь помочь достичь паритета с противоборствующей стороной. Он также указал, что системы ATACMS не привели Вооруженные силы Украины к успешному прорыву российской обороны.

Ранее экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что обманывал сограждан, говоря о быстрой победе вооруженных сил страны над российской армией. По его словам, теперь он решил признаться в этом, чтобы дать украинцам возможность выжить. Он также отметил, что без изменения текущей государственной политики Киеву придется подписать аналог Минских соглашений.

В свою очередь бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что Украине придется пойти на переговоры и признать потерю части территорий. По его словам, западные союзника Киева начали осознавать, что победа ВСУ нереализуема. В связи с этим они потихоньку подталкивают Украину к переговорам, считает Риттер.