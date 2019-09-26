Крупный пожар возник в цехе по производству тротила на оружейном заводе «Дунарит» в Болгарии. Существует угроза распространения огня и взрыва, заявил мэр города Русе Пламен Стоилов.
Предприятие расположено в непосредственной близости от этого населённого пункта. Жители двух расположенных неподалёку от завода сёл эвакуированы. Кроме этого, территорию, охваченную пожаром, покинули около 200 рабочих, сообщает
На месте ЧП работают пожарные и аварийные бригады, полиция и машины скорой помощи. Прибыл также управляющий Русенской областью Галин Григоров. Сведений о пострадавших нет.
Завод «Дунарит» производит авиационные, артиллерийские и инженерные боеприпасы, а также противоградовые ракеты и промышленные взрывчатые вещества.
Ранее, как писал News.ru, на реке Волге неподалёку от города Тольятти загорелся гружённый железом сухогруз. ЧП произошло в полукилометре от берега.