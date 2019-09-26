https://static.news.ru/photo/282a1f88-e116-11e9-903b-fa163e074e61_660.jpg Фото: btvnovinite.bg

Крупный пожар возник в цехе по производству тротила на оружейном заводе «Дунарит» в Болгарии. Существует угроза распространения огня и взрыва, заявил мэр города Русе Пламен Стоилов.

Предприятие расположено в непосредственной близости от этого населённого пункта. Жители двух расположенных неподалёку от завода сёл эвакуированы. Кроме этого, территорию, охваченную пожаром, покинули около 200 рабочих, сообщает BTV .

На месте ЧП работают пожарные и аварийные бригады, полиция и машины скорой помощи. Прибыл также управляющий Русенской областью Галин Григоров. Сведений о пострадавших нет.

Завод «Дунарит» производит авиационные, артиллерийские и инженерные боеприпасы, а также противоградовые ракеты и промышленные взрывчатые вещества.

Ранее, как писал News.ru, на реке Волге неподалёку от города Тольятти загорелся гружённый железом сухогруз. ЧП произошло в полукилометре от берега.