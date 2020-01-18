Оркестр Парижской оперы дал бесплатный уличный концерт в Париже в знак солидарности с участниками акций протеста против пенсионной реформы.
Видео с места событий опубликовал в Twitter журналист издания Brut Реми Бюзин. В концерте также принял участие хор и актёры театра Comedie Francaise. Музыканты сыграли отрывки из произведений классической музыки и знаменитых опер. Увенчало выступление исполнение «Марсельезы».
Протесты и забастовки во Франции продолжаются с начала декабря 2019 года. Недовольство граждан вызвано планами правительства отменить особые пенсионные тарифы для целого ряда категорий населения и повысить возраст, с которого пенсии выплачиваются полностью, до 64 лет. Активнее всего против реформы выступают работники в сфере общественного транспорта.
Как сообщал NEWS.ru, накануне, 17 января, из-за действий протестующих в Париже временно прекратил работу музей Лувра.