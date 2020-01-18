https://static.news.ru/photo/6c7d6322-3a15-11ea-ad89-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sadak Souici/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Оркестр Парижской оперы дал бесплатный уличный концерт в Париже в знак солидарности с участниками акций протеста против пенсионной реформы.

Видео с места событий опубликовал в Twitter журналист издания Brut Реми Бюзин. В концерте также принял участие хор и актёры театра Comedie Francaise. Музыканты сыграли отрывки из произведений классической музыки и знаменитых опер. Увенчало выступление исполнение «Марсельезы».

Action des grévistes de l’Opéra de Paris avec cette représentation sur le parvis de l’Opera Garnier. #Greve18janvier pic.twitter.com/PbGm6SvK02 — Remy Buisine (@RemyBuisine) 18 января 2020 г.

Протесты и забастовки во Франции продолжаются с начала декабря 2019 года. Недовольство граждан вызвано планами правительства отменить особые пенсионные тарифы для целого ряда категорий населения и повысить возраст, с которого пенсии выплачиваются полностью, до 64 лет. Активнее всего против реформы выступают работники в сфере общественного транспорта.

Как сообщал NEWS.ru, накануне, 17 января, из-за действий протестующих в Париже временно прекратил работу музей Лувра.