Организаторы Олимпиады в Париже подтвердили допуск российских спортсменов

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Организаторы Олимпийских игр — 2024 в Париже допустят к соревнованиям спортсменов из России и Белоруссии, несмотря на продолжающийся украинский конфликт, сообщает CNN. При этом выступать они будут только под нейтральным флагом.

Мы будем соблюдать санкции, ранее введенные МОК в отношении российских и белорусских спортсменов. Чтобы спортсмены из двух стран могли участвовать в Олимпийских играх, они должны выступать в нейтральном статусе, — заявили организаторы.

Они также подчеркнули, что ни один спортсмен не должен быть лишен возможности участвовать в соревнованиях только из-за своего паспорта.

Ранее исполняющий обязанности президента Олимпийского комитета Азии (ОСА) Рандхир Сингх заявил, что для российских и белорусских спортсменов разработают специальную систему распределения квот на Олимпийские игры 2024 года в Париже, если те будут выступать на отборочных соревнованиях в Азиатском регионе.

Ранее президент Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ заявил, что организация поддерживает рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе.