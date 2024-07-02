Организаторов фестиваля Glastonbury обвинили в давке на выступлении Daily Mail: посетители фестиваля Glastonbury в Британии пожаловались на давку

Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press

Посетители британского музыкального фестиваля Glastonbury раскритиковали организаторов мероприятия за то, что те допустили «опасное скопление людей» на выступлении певицы Аврил Лавин, пишет издание Daily Mail. Отмечается, что исполнительница собрала толпу примерно в 70 тысяч человек.

По данным таблоида, многие фанаты чувствовали себя в опасности в огромной толпе. По словам одного из посетителей мероприятия, для того, чтобы пройти от одной стороны сцены до другой, ему потребовался целый час, при этом чувствовал он себя как «сардина в бочке».

Также посетители утверждают, что организаторами были допущены ошибки в распределении музыкантов по сценам. Многих возмутило, что Лавин выступала не на главной сцене, так как ее площадка не была приспособлена для такого большого количества людей.

Ранее сообщалось, что музыкант GSPD (Давид Деймур), который стал хедлайнером музыкального фестиваля Ural Music Night в Екатеринбурге, раскритиковал организаторов мероприятия за выбор неудачной площадки для его совместного выступления с певицей DEAD BLONDE (Арина Буланова). Артист отметил, что планировал спеть на открытой террасе «Телеклуба», но концерт перенесли на закрытую площадку внутри клуба, где фанаты на входе устроили давку. Он также объяснил, что выступал на этом мероприятии в качестве «наемного работника» и не отвечал за вместимость зала.