https://static.news.ru/photo/fd74c0b0-d916-11e9-8a6c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Igor Preys/Global Look Press

Приговорённый к 20 годам лишения свободы за организацию терактов в Париже Салах Абдеслам оскорбляет охранников тюрьмы и ведёт переписку с женщинами.

В заключении мужчина находится около 3,5 года. Он подвержен перепадам настроения: называет неверующих собаками и считает, что однажды всё изменится — тогда стражи порядка будут «целовать его ноги». Как-то раз он сообщил чернокожему охраннику, что «не разговаривает с обезьянами», пишет Le Parisien .

Несмотря на то, что террорист живёт в очень суровых тюремных условиях, почти полностью изолирован и постоянно находится под наблюдением, он не отрезан от мира. По данным газеты, Абдеслам получает письма как минимум от четырёх женщин, одна из которых живёт в Германии.

20-летняя приятельница заключённого, проживающая во французском департаменте Тарн-и-Гаронна и позиционирующая себя как «близкая к радикальному исламистскому движению», просила разрешить ей навестить его. Девушка хотела «оказать ему моральную поддержку и поддержать узы, объединяющие их в этом испытании», однако судья отказал ей во встрече. Как считают сотрудники контрразведки Франции, переписка Абдеслама с дамами говорит о его «харизме».

В апреле 2018 года Салах Абдеслам был признан виновным в организации терактов во французской столице, произошедших в ноябре 2015 года, а также в участии в перестрелке с полицией при попытке задержания в Брюсселе. Его, как и соучастника Софиена Аяри, приговорили к 20 годам тюрьмы, сообщал News.ru.