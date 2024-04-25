Орбан заявил о крахе либерального мирового порядка Премьер Венгрии Орбан: либеральная идеология потерпела крах

Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Виктор Орбан

Либеральная идеология в ее нынешнем виде потерпела крах, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. На смену такому мировому порядку должна прийти система международных отношений на основе государственного суверенитета и национальных интересов, приводит его слова ТАСС.

Премьер Венгрии выступил на открытии международной Конференции консервативных политических действий в Будапеште. Орбан утверждал, что в последние годы на Западе была установлена «либеральная гегемония, которая сделала мир хуже».

Этот мировой порядок породил лидеров, которые не справляются с поставленной задачей, которые делают ошибку за ошибкой, — сказал политик.

По словам премьера Венгрии, эти лидеры «развязали войну там, где мог быть мир», принесли хаос в международную политику и безопасность. Приверженцы либеральной идеологии, уверен Орбан, все еще сидят в Брюсселе и Вашингтоне.

Венгрия ранее выступила в поддержку китайского мирного плана по урегулированию конфликта на Украине. Глава МИД страны Петер Сийярто отметил, что сейчас важно поддерживать шаги по достижению мира. Однако пока голоса сторонников боевых действий звучат слишком громко, считает министр.