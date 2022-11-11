Орбан заявил, что Европа все больше втягивается в конфликт на Украине

Фото: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/Global Look Press

Виктор Орбан

Европа все больше вовлекается в конфликт на Украине, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите лидеров стран Организации тюркских государств (ОТГ) в Самарканде, передает РИА Новости. Он также выразил надежду на скорое завершение боевых действий. По его мнению, именно их окончание поможет остановить экономический и энергетический кризисы.

Мы в Европейском Союзе... сначала решили поставлять оружие, сперва только нелетальное, а потом ЕС стал поставлять летальное оружие. Теперь он проводит подготовку военных из Украины на территории европейских стран, и в ближайшие дни будет принято решение о взятии на себя экономического бремени по поддержке украинской экономики. Мы таким образом все больше и больше втягиваемся в этот конфликт, — сказал он.

Как добавил Орбан, Венгрия заинтересована в сотрудничестве Запада и Востока, а отказывающиеся от него «всегда будут проигрывать».

10 ноября верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель призвал адаптировать дороги, туннели, мосты и транспорт стран ЕС для повышения военной мобильности, быстрого перемещения военного оборудования и сил в рамках Союза. Он также заявил о необходимости усиления сотрудничества не только с НАТО, но и с партнерами ЕС, в частности, с Молдавией, Украиной и Балканами.

По его словам, сейчас в Европе нет специальных дорог для военного транспорта и используется гражданская инфраструктура.