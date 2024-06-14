Орбан забеспокоился из-за новых баз НАТО в Европе Орбан: НАТО хочет построить три новые базы для поставок вооружений на Украину

НАТО планирует создать на территории своих стран-членов три крупные военные базы, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth. По его словам, с этих баз Альянс хочет поставлять оружие на Украину.

Это означает, что НАТО будет координировать передачу оружия Украине. Они создадут три крупные базы, откуда они будут передавать оружие Украине, — сказал Орбан.

Венгерский премьер подчеркнул, что таким образом военный блок хочет создать «украинскую миссию НАТО». Орбан выразил обеспокоенность, что если эти базы будут созданы в странах, граничащих с Украиной — в Румынии, Польше и Словакии, то те станут военными целями для России.

В конце мая генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО создаст постоянную структуру для организации поставок оружия Украине и их финансирования. По его словам, решение об этом будет принято на саммите в Вашингтоне, который состоится в июле. Он отметил, что сумма регулярной помощи Киеву пока не установлена. До этого Столтенберг заявлял о необходимости создать постоянный военный фонд НАТО для Украины на сумму $100 млрд в год.

Ранее представитель НАТО заявил, что более 300 тысяч военнослужащих Альянса находятся в состоянии высокой степени готовности. Состояние высокой степени готовности предполагает, что командиры НАТО могут развернуть эти силы в течение 30 дней.