Орбан выступил против общего кредита Украине от стран Евросоюза

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Виктор Орбан

Правительство Венгрии готово оказать в 2023 году поддержку Украине в размере до €150 млн, но выступает против предоставления ей совместных кредитов Евросоюза, заявил премьер-министр Виктор Орбан на заседании Постоянной венгерской конференции, созданной в 1999 году для укрепления связей между венграми внутри страны и за рубежом. По его словам, которые приводит Венгерское телеграфное агентство, Будапешт поддерживает Киев, однако не желает ставить интересы Украины выше своих.

Венгрия не согласна с тем, чтобы страны — члены Евросоюза совместно предоставляли кредиты для помощи Украине, — заявил Орбан.

Вместо этого венгерский премьер предложил странам ЕС «пропорционально и справедливо» распределить между собой общую сумму, которую планируется выделить Украине. В свою очередь Венгрия будет готова выделить Украине в течение года 60–70 млрд форинтов (примерно €150 млн) из национального бюджета, что не нанесет большого ущерба интересам страны, заверил он.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна не поддержит намерение Евросоюза оказать Украине финансовую поддержку посредством отправки средств из совместного фонда. Он отметил, что Венгрия продолжит всесторонне поддерживать Украину, однако подчеркнул, что его страна против присоединения к каким-либо договоренностям, предполагающим совместное финансирование.