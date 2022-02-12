Орбан: в случае эскалации на Украине число беженцев достигнет миллионов

Венгерский премьер Виктор Орбан в своей ежегодной речи, трансляция которой велась на YouTube, сообщил, что Венгрия не хотела бы, чтобы на Украине повторилась ситуация с беженцами, которая случилась в Югославии в 1990-х годах. По словам премьера, война на украинской территории приведёт к массовому исходу людей.

В случае эскалации число беженцев с Украины может достигнуть миллионов, Венгрия хотела бы избежать повторения ситуации с беженцами из Югославии в 1990-х годах, — заявил Орбан.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что администрация Байдена располагает информацией о готовности России начать вторжение на Украину. Это может случиться ещё до окончания Олимпийских игр в Пекине, отметил он на недавнем брифинге.

Байден в ходе видеоконференции с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО даже назвал конкретную дату нападения — 16 февраля. Он сослался на данные американской разведки.