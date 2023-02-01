Орбан усомнился в победе Украины в конфликте с Россией

Фото: Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поставил под сомнение возможность победы Украины в конфликте с Россией, а также ее жизнеспособность как суверенного государства, пишет Politico. По его мнению, необходимо убедить Киев как можно скорее перейти от боевых действий к переговорам.

Наша элементарная человечность и чувство морали требуют, чтобы мы сделали все возможное, чтобы заморозить линию фронта, чтобы было прекращение огня и чтобы начались переговоры, — цитирует Орбана издание.

Ряд политиков в парламенте Венгрии раскритиковали премьера за его позицию, однако в МИД страны подчеркнули, что кабмин руководствуется благими намерениями. В ведомстве отметили, что конфликт приводит к гибели людей и превращает Украину «в пустошь», поэтому Будапешт призывает к немедленному прекращению огня и поставок оружия ВСУ.

Ранее Орбан заявил, что президент России Владимир Путин не проиграет в конфликте с Киевом, поскольку не может себе этого позволить. Украина же превратится в неуправляемые развалины, поэтому Западу не стоит претендовать на нее как приз. После этого высказывания премьера в МИД Украины заявили, что посол Венгрии в Киеве Иштван Ийдьярто будет вызван для дачи объяснений.