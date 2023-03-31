В ЕС задумались об отправке миротворцев на Украину Орбан: страны ЕС близки к обсуждению отправки миротворцев на Украину

Фото: Blinkcatcher/blickwinkel/Global Look Press

Миротворцы Совета Объеденных Наций

Евросоюз близок к обсуждению отправки миротворческого контингента на Украину, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth. По его словам, европейские лидеры находятся рядом с «ранее не переступаемой границей».

Мы близки к тому, чтобы в разговорах европейских лидеров легитимным и принятым стал вопрос о том, могут ли страны — члены ЕС послать в какой-либо форме войска некого миротворческого типа [на Украину] или лучше не посылать. Мы близки к этой ранее не переступаемой границе, — сказал Орбан.

Он напомнил, что год назад в Евросоюзе уже был спор о том, можно ли посылать летальное оружие Украине. Орбан подчеркнул, что Будапешт и тогда, и сейчас высказался против, в то время как страны ЕС колебались. Теперь же, как отметил венгерский премьер, стоит другой вопрос: отправить ли Киеву танки, снаряды с урансодержащими элементами, войска или несколько самолетов.

В феврале премьер-министр Венгрии заявил, что Будапешт встревожен непрекращающимися поставками вооружений на Украину и опасается, что какая-нибудь из европейских стран направит туда своих военных. Орбан подчеркнул, что его страна выступает за урегулирование ситуации на Украине мирным путем.