Орбан сделал неожиданное заявление о России Орбан: Венгрия не заинтересована в общей границе с Россией

Фото: Marton Monus/dpa/Global Look Press

Виктор Орбан

Венгрия сосредоточена на себе и не интересуется чужими территориями или границами, заявил журналистам премьер-министр страны Виктор Орбан, отвечая на вопрос о том, какими он видит границы с соседней Украиной. Однако, продолжил он, Будапешту не хотелось бы иметь общих границ с Россией, передает портал 24.hu.

Она заглядывает за пределы своих границ только с одной мыслью: самое главное, чтобы у Венгрии не было границы с Россией. <...> Венгрия заинтересована в том, чтобы между ней и Россией всегда была территория, контролируемая другим государством. Большие мальчики согласны во всем остальном, — сказал премьер.

Ранее политик заявил, что вступление Украины в НАТО способно втянуть Альянс в конфликт с Россией. Именно поэтому Будапешт выступает против этого членства, подчеркнул глава венгерского правительства.

Также Орбан отказался поддержать выделение Украине помощи в виде средств из бюджета Евросоюза. По его словам, у организации «нет денег», поэтому Будапешт намерен блокировать все решения, подразумевающие финансовую поддержку Киева.

До этого президент РФ Владимир Путин опроверг мнение западных СМИ о том, что Орбан является пророссийским политиком. Глава государства заявил, что венгерский премьер — пронациональный, он защищает интересы своей страны. Остальные же слишком зависят от «старшего брата» в лице США, указал глава государства.