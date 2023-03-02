Орбан рассказал о проблеме Путина и объяснил, почему Россию не понимают

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Виктор Орбан

Проблемой российского президента Владимира Путина является размещение американских вооружений рядом с границами РФ, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Также он объяснил, что Россия является «другой цивилизацией». Именно поэтому, подчеркнул Орбан, Запад не понимает ее, передает швейцарское издание Die Weltwoche.

Проблема Путина — ракетные базы США, уже созданные в Румынии и Польше, а также возможное расширение НАТО на Украину и Грузию с целью размещения там вооружений, — заметил венгерский премьер.

Орбан признал, что понимает мотивы президента РФ. При этом он сказал, что не поддерживает поступки Владимира Путина.

Также Орбан заявил, что между РФ и Западом существует конфликт интересов. Однако, по его мнению, США и союзники американцев должны отыскать подход к Москве для мирного совместного существования и сотрудничества.

Ранее Виктор Орбан заявил, что сторонники разрешения украинского конфликта военным путем являются его противниками. В частности, к этой группе он причислил администрацию США и руководство Евросоюза. Кроме того, Орбан назвал своими оппонентами крупные международные компании, извлекающие сверхприбыль в результате санкций и роста цен на энергоносители. Политик сказал, что в новом политическом сезоне венгерским партиям придется бороться с «провоенными группами интересов».

К эти группам принадлежат «выступающие за войну администрация президента США Джо Байдена, брюссельские бюрократы, а также левые партии», которые получают американское финансирование, заявил политик.