Орбан рассказал, как ЕС безответственно втягивается в конфликт на Украине Орбан: ЕС безответственно вовлекается в конфликт на Украине

Фото: IMAGO/Emmanuele Contini/Global Look Press

Виктор Орбан

Европа втягивается в конфликт на Украине, но при этом не рассчитывает свои силы и средства, не просчитывая затраты, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью YouTube-каналу Patrióta. По его словам, более безответственного решения он в жизни не видел.

Европа так втягивается в войну, что даже не имеет оценки величины затрат и средств, необходимых для достижения поставленной ею военной цели. Ничего более безответственного я в жизни не видел, — сказал Орбан.

Политик также назвал идею возвращения всеобщего воинского призыва в ЕС безумием. Будапешт не согласен с тем, чтобы судьба венгерских военнослужащих решалась «в Германии или Брюсселе», подчеркнул он.

Ранее Орбан отметил, что заявления лидеров ЕС о «войне в Европе» отражают их реальные намерения. Евросоюз играет с огнем и балансирует на грани войны и мира. У Венгрии, как напомнил политик, уже был печальный опыт: в XX веке страна «дважды была втянута в мировые войны, которые определили ее будущее». В результате республика лишилась части территорий и пережила экономический кризис, сказал Орбан, так что Будапешт не позволит втянуть себя в нечто подобное в третий раз.