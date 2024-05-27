Орбан рассказал, к чему приведет «военный психоз» Брюсселя Орбан: военный психоз в Брюсселе повлечет за собой третью мировую войну

Фото: Attila Volgyi/XinHua/Global Look Press

Виктор Орбан

Нынешние процессы через годы могут оказаться прелюдией к Третьей мировой войне, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью YouTube-каналу Patrióta. По его словам, так будет в случае, если остановить «военный психоз Брюсселя» не удастся.

Возможно, через 10 лет нынешние процессы будут называться прелюдией к Третьей мировой войне. Нельзя исключать, что если дела пойдут плохо и мы не сможем контролировать развившийся в Брюсселе военный психоз, то история этих лет также будет эпизодом первых лет большой мировой войны, — сказал Орбан в интервью YouTube-каналу Patrióta.

Также политик сообщил, что Европа втягивается в конфликт на Украине, но при этом не рассчитывает свои силы и средства, не просчитывает затраты. Более безответственного решения Орбан, как он сам признался, в жизни не видел. Он также назвал идею возвращения всеобщего воинского призыва в ЕС безумием. Будапешт не согласен с тем, чтобы судьба венгерских военнослужащих решалась «в Германии или Брюсселе», подчеркнул он.

Кроме того, Орбан указал на тот факт, что заявления лидеров ЕС о «войне в Европе» отражают их реальные намерения. Евросоюз играет с огнем и балансирует на грани войны и мира. У Венгрии, как напомнил политик, уже был печальный опыт: в XX веке страна «дважды была втянута в мировые войны, которые определили ее будущее».