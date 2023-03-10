Орбан рассказал, чего можно ожидать от Запада по отношению к Украине Орбан: Запад очень близок к обсуждению отправки войск на Украину

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Виктор Орбан

Запад уже очень близок к тому, чтобы обсудить отправку войск на Украину, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан на радио Kossuth. Он отметил, что западные лидеры больны «военной лихорадкой», что подтверждают поставки все более опасного оружия Киеву.

По-моему, мы очень близки к тому, чтобы на полном серьезе предложить, чтобы солдаты стран — союзников Украины перешли границу и зашли на землю Украины. Так что я должен сказать, что... мир никогда не был так близок к тому, чтобы из локальной войны — ведь речь шла о Луганске и Донецке — получилась мировая война, — заявил Орбан.

Вероятность такого исход растет изо дня в день, уверен он.

Ранее Виктор Орбан заявил, что сторонники разрешения украинского конфликта военным путем являются его противниками. В частности, к этой группе он причислил администрацию США и руководство Евросоюза. Кроме того, Орбан назвал своими оппонентами крупные международные компании, извлекающие сверхприбыль в результате санкций и роста цен на энергоносители. Политик сказал, что в новом политическом сезоне венгерским партиям придется бороться с «провоенными группами интересов».

К этим группам, по его мнению, принадлежат «выступающие за войну администрация президента США Джо Байдена, брюссельские бюрократы, а также левые партии», которые получают американское финансирование.