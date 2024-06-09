Орбан раскрыл, ради чего Запад хочет победить Россию Орбан: Запад хочет победить РФ ради доступа к ее ресурсам и активам

Фото: Kremlin.ru

Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью изданию Napi Aktuális Extra разъяснил, почему западные провоенные политики так хотят победить Россию. По его словам, они хотят получить доступ к ее ресурсам, активам и деньгам. Орбан объяснил, что очень многим на Западе хочется вернуть 1990-е годы, когда доступной была не только Украина, но и Россия.

Времена Бориса Ельцина им запомнились как период больших экономических возможностей, добавил он. Их приняли в стране, позволили перестраивать российскую экономику в соответствии со своей логикой.

Россия потом сказала, что не желает этого и не считает это таким простым решением, взяла в свои руки и отрегулировала по-своему, — отметил Орбан.

По его словам, Украина тоже очень богата ресурсами. Но она «по уши в долгах», и западные компании уже могли завладеть ее плодородными землями и прочими экономическими активами.

Виктор Орбан ранее заявлял, что если Запад говорит о возможной отправке войск на Украину, то это уже решенный вопрос. По его мнению, в Европе царит военный психоз, который и подталкивает страны Запада к такой тактике.

Орбан также подчеркнул, что власти Венгрии планируют помешать Европе вступить в войну с Россией. Такое противостояние он назвал «гигантской задачей», которой еще никогда не было у Будапешта.