Орбан раскрыл планы Запада по войне с Россией: грозит ли НАТО раскол?

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Виктор Орбан в представлении ИИ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о подготовке НАТО планов прямого военного вмешательства в российско-украинский конфликт и нежелании своей страны участвовать в этой авантюре. Одновременно премьер-министры Польши и Греции Дональд Туск и Кириакос Мицотакис предложили главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен приступить к созданию системы ПВО Евросоюза. Будет ли война между Западом и Россией, выйдет ли Венгрия из НАТО и кто может последовать ее примеру — в материале NEWS.ru.

О каких планах НАТО заявил Орбан

Венгерские власти приняли решение о переоценке роли страны в рамках НАТО, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth. По его словам, Будапешт не хочет принимать участие в военной миссии Североатлантического альянса в украинском конфликте, так как это может привести к эскалации отношений с Россией и прямому столкновению с ней. Орбан пояснил, что сейчас в Брюсселе формируется военный план, специалисты разрабатывают стратегию участия НАТО в конфликте на Украине.

«Венгрия выступает против этого. В правительстве ведется достаточно большая работа над тем, чтобы определить, как мы можем оставаться членом НАТО, не принимая участия в войне», — сказал венгерский премьер.

Фото: Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press Виктор Орбан

Как оценили заявление Орбана в Москве

В России понимают, что Европа готовится к войне с нами, заявил NEWS.ru член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков.

«Поэтому мы так много внимания уделяем укреплению обороноспособности нашей страны. Европа все годы своего существования готовится к войне с нами, это тянется на протяжении сотен лет. Сейчас ситуация очень сильно обострилась», — сказал сенатор.

Он убежден, что Россия к этой войне готова.

«Все бои Европы с Россией заканчивались поражением Европы. Есть такое выражение: „Единственное, чему учит история — она ничему не учит“. Европейцы, к сожалению, никаких выводов из истории не делают. Они готовы идти на самоуничтожение, если начнут войну с Россией. Но мы готовы к этому», — заключил Цеков.

К чему приведут планы НАТО

Реализация планов НАТО, о которых сообщил Орбан, приведет к третьей мировой войне, заявил NEWS.ru член Валдайского клуба, венгерский журналист Габор Штир.

«Военный подход — тупиковый, из этого ничего не выйдет, кроме третьей мировой войны», — подчеркнул Штир.

Правда, по его словам, пока вероятность прямого участия НАТО в военных действиях на Украине невелика. «Это разговоры, это идеи, что это надо бы сделать. И в этом споре Орбан говорит, что мы не поддерживаем такой подход», — пояснил эксперт. Он выразил уверенность, что начала третьей мировой войны не хочет никто — ни НАТО, ни Россия, несмотря на воинственные высказывания со стороны Польши и прибалтийских государств.

Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Кто в НАТО может поддержать Венгрию

Штир считает маловероятным, что в результате этих дискуссий страны НАТО будут голосовать насчет отправки войск.

«Но если до этого дойдет, позицию Венгрии поддержат Словакия и, скорее всего, Турция», — отметил эксперт. По его словам, некие подвижки в сторону дипломатического урегулирования проблемы наблюдаются и в Чехии. Европейцы все больше осознают, что решать конфликт придется на основе сложившихся реалий.

«Какие эти реалии? Украина потеряет какую-то часть территории, но в интересах Венгрии, чтобы Украина сохранилась как государство. И еще в интересах Венгрии, да и всей Европы — как можно быстрее закончить военный этап этого конфликта, от которого страдает Запад», — подчеркнул венгерский журналист.

Фото: Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Когда начнется реализация военных планов НАТО

На июльском саммите НАТО может быть сделан решающий выбор между сохранением действующей доктрины и прямым вмешательством НАТО в боевые действия на Украине, рассказал NEWS.ru политолог Сергей Станкевич.

«С учетом позиции Венгрии, Словакии и, думаю, Турции наиболее вероятно, что доктрина „Помогаем Украине, но не участвуем“ сохранилась, позиции трех стран для этого достаточно», — отметил Станкевич.

О чем говорит желание Евросоюза создать собственную ПВО

Накануне премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и его польский коллега Дональд Туск попросили председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен создать в ЕС совместный щит противовоздушной обороны (ПВО). Они предложили обсудить этот вопрос на следующем саммите ЕС в конце июня.

По мнению военного эксперта, бывшего начальника зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России Сергея Хатылева, эта инициатива свидетельствует о разных позициях членов НАТО по вопросам собственной обороны.

«Это письмо — просто политические лозунги, нагнетание обстановки. Но оно свидетельствует о разногласиях: раньше в НАТО, точнее, в Вашингтоне, говорили „направо“ — и все поворачивались направо, а теперь — одни налево, другие прямо», — пояснил он в беседе с NEWS.ru.

Может ли ЕС создать собственную систему ПВО и что это значит для НАТО

Единая система ПВО — «это очень дорогое удовольствие», включающее в себя, в частности, наземные радиолокационные станции, ракетные комплексы, радиотехническую разведку, самолеты ПВО, рассказал Хатылев.

Фото: Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«Еще необходима автоматизированная система управления и воздушным движением, и контроля за воздушной обстановкой, выдачи боевых распоряжений, целеуказаний и так далее, и так далее. То есть автоматизированная система управления комплексами противовоздушной обороны, и все это должно быть построено, помимо техники и вооружения в организационном плане, то есть должен быть какой-то штаб координирующий, какая-то организация, которая возглавляет, контролирует, обобщает и выдает целеуказания», — добавил эксперт.

По его словам, все это есть у НАТО, и создание второй системы может нарушить «требования режима использования этих всех средств, порядок передачи там сигналов управления и так далее».

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