Орбан проведет с американцами тайные переговоры по Украине Guardian: Орбан хочет договориться с республиканцами о прекращении помощи ВСУ

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и его сторонники планируют провести конфиденциальные переговоры с членами республиканской партии США, с целью остановить помощь Украине, сообщает The Guardian со ссылкой на свои источники. По информации издания, альянс приближенных к венгерскому лидеру намерен провести встречу в Вашингтоне за закрытыми дверями.

По словам источника из республиканской партии, некоторые члены Конгресса, относящиеся к республиканцам, получили приглашение участвовать в этих закрытых переговорах. Дипломатический источник, близкий к венгерскому посольству, заявил, что Орбан пытается препятствовать помощи для Украины, также обращаясь к Евросоюзу«.

В связи с возникшей неопределенностью по данному вопросу, президент США Джо Байден выступил с особым заявлением. Он призвал конгресс немедленно утвердить запрос о финансировании для Киева. По его словам, республиканцы «наносят Украине удар в колено», связывая предоставление новых средств с выполнением своих строгих требований в области погранично-миграционной реформы.

Ранее сообщалось, что Венгрия внимательно изучит новый украинский закон о правах национальных меньшинств, но уже очевидно, что он не отвечает требованиям Будапешта, сообщал ответственный за международные связи госсекретарь МИД республики Тамаш Менцер в соцсети Facebook (деятельность в РФ запрещена). Он отметил, что права венгерского сообщества в стране все еще ущемляются.