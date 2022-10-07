Орбан призвал Европу пересмотреть «ошибочную» санкционную политику Орбан заявил, что ЕС «истекает кровью» из-за антироссийских санкций и призвал их изменить

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страны ЕС должны пересмотреть ошибочную политику в отношении России. По его словам, из-за антироссийских санкций Европа «медленно истекает кровью», сообщает РИА Новости.

Санкции не оправдали возложенных на них надежд <...>. Европа медленно истекает кровью, а Россия тем временем неплохо зарабатывает. Понятно, что ошибочную санкционную политику Брюсселя надо менять! — цитирует агентство Орбана.

Венгерский премьер присутствует на неформальном саммите ЕС, где записал видеообращение. В нем он рассказал, что европейские лидеры сейчас обсуждают вопросы об энергоносителях.

Санкции до небес подняли цены на энергоносители, это также затрагивает Венгрию, цены почти невозможно оплатить, — сказал Орбан.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что санкционная политика Европы полностью провалилась. Принятые ограничительные меры в отношении России привели к тому, что экономика Европы оказалась в рецессии, отметил он.