Орбан призвал европейцев бороться с давлением Брюсселя

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал жителей стран Евросоюза бороться с давлением со стороны Брюсселя. По его словам, которые приводит издание Index, правящие структуры ЕС пытаются «подчинить» Венгрию, однако ее народ не готов идти на какие-либо уступки. Орбан подчеркнул, что решения Брюсселя наносят ущерб экономике и втягивают Европу в военные конфликты.

Мы не потерпим, чтобы они (руководство ЕС. — NEWS.ru) разоряли фермеров, уничтожали средний класс, разоряли европейские компании, отнимали права наций, делали наших детей долговыми рабами и, более того, втягивали всю Европу в военные конфликты, — заявил премьер-министр.

Виктор Орбан ранее высказался о специальной военной операции на Украине, предположив, что она закончится еще не скоро и выльется в тяжелые последствия для всей Европы. При этом он подчеркнул, что текущая ситуация на Украине негативно отражается и на самой Венгрии, представляя угрозу для ее безопасности. Орбан считает, что для человечества наступило «десятилетие опасностей и войн».

Отдельное внимание Орбан также уделил и выборам президента США. По его мнению, в случае победы республиканца Дональда Трампа Вашингтон изменит свое отношение к Китаю. Премьер-министр Венгрии считает, что США и КНР заключат крупное торговое соглашение.