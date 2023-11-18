Орбан предрек Евросоюзу распад из-за политики Брюсселя

Фото: Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

Виктор Орбан

Нынешняя политика Брюсселя может привести к распаду Евросоюза, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на мероприятии, посвященном 30-летию его партии «Фидес». По его словам, которые приводит портал RTL, содружество нуждается в радикальных переменах.

Я глубоко убежден, что мы должны сказать «нет» брюссельской модели Европы, потому что она неустойчива или, говоря по-венгерски, не имеет будущего. Я убежден, в Брюсселе сегодня разрушают Европу и ведут ее к разорению. С каждым днем ​​в ее гроб забивают все больше и больше гвоздей. Если так будет продолжаться, мы можем поставить крест на Евросоюзе, — сказал Орбан.

Он подчеркнул, что Венгрия заинтересована в том, что бы ЕС оставался единым. По мнению Орбана, из союза не нужно выходить, его необходимо менять.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что расширение Евросоюза является геополитической необходимостью. При этом она добавила, что ЕС также сам должен реформировать свою институциональную структуру. Это, по ее словам, нужно, чтобы сохранить способность действовать и принимать решения после ожидаемого постепенного расширения, а также чтобы получить международный вес в качестве крупного игрока во все более многополярном мире.

До этого канцлер Германии Олаф Шольц предложил реформировать ЕС для принятия новых членов. По его словам, Евросоюз должен принимать решения квалифицированным большинством, это позволит сделать его пригодным для принятия новых стран, а также гарантирует суверенитет и дееспособность объединения.