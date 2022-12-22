Орбан предложил распустить Европарламент из-за коррупционного скандала

Фото: Britta Pedersen/dpa/Global look Press

Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в Twitter предложил распустить Европарламент из-за коррупционного скандала с вмешательством Катара и Марокко в дела ЕС. Ранее стало известно, что арабские страны через подкуп еврочиновников намеревались реформировать объединение и создать новый орган, состоящий из национальных делегатов от стран — участниц Евросоюза.

Если мы хотим восстановить общественное доверие, пришло время расформировать Европейский парламент. Наше решение: создание нового Европарламента, состоящего из национальных делегатов. Это гарантирует больший контроль, отчетность и доверие. Верните контроль государствам-членам! — сказал Орбан.

Ранее бельгийская полиция арестовала четырех человек, среди которых оказалась заместитель председателя Европарламента (ЕП) Ева Кайли. Их обвиняют в причастности к коррупционным сделкам для проведения чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. Журналисты уже назвали это дело «Катаргейт».

Фигурантов «Катаргейта» подозревают в получении взяток и в попытках повлиять на политику Евросоюза в отношении Катара. Как пишут европейские СМИ, предполагается, что они пытались «задобрить» других евродепутатов с помощью крупных денежных сумм и ценных подарков. Их целью, как утверждается, было создание позитивного фона вокруг Катера, замалчивание фактов нарушений прав человека в этой стране.