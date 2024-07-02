Орбан пожал руку Зеленскому в Киеве и попал на фото Орбан опубликовал фотографию с Зеленским в Киеве

Фото: president.gov.ua

Виктор Орбан и Владимир Зеленский

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опубликовал на своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена) снимок, на котором пожимает руку президенту Украины Владимиру Зеленскому. Глава венгерского правительства объяснил, что приехал в Киев для содействия решению задач, которые стоят перед Европейским союзом.

Цель венгерского председательства заключается в содействии решению стоящих перед Европейским союзом задач. Поэтому я совершил первую поездку в Киев, — написал он.

О первом с начала СВО визите Орбана на Украину стало известно утром 2 июля. Политик прибыл в Киев на переговоры с Зеленским. Представитель венгерского премьера отметил, что на них стороны затронут вопрос «возможности установления мира», а также другие актуальные вопросы.

Политолог Сергей Марков предположил, что Орбан прибыл в Киев, чтобы обсудить с президентом Украины «аппетиты» последнего в отношении Евросоюза. Эксперт отметил, что Венгрия на полгода стала председателем в ЕС, что накладывает на Орбана обязательства оказывать помощь украинской стороне от лица ЕС так, как решили в Брюсселе.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто 15 июня сообщил, что Евросоюз одобрил условия Венгрии о возвращении прав закарпатских венгров, без которых нельзя было бы начать переговоры по евроинтеграции Украины. По его словам, требования Будапешта были включены в проект документа, содержащего переговорные рамки указанной процедуры. Официальные переговоры о вступлении стартовали 25 июня.