Орбан потребовал отставки лидеров ЕС: почему возмутился, кого могут уволить

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Виктор Орбан

17 апреля в ходе пресс-конференции, запись которой была размещена в соцсети X (экс-Twitter), премьер-министр Венгрии Виктор Орбан потребовал уволить всю верхушку Евросоюза, поскольку брюссельское руководство, по его мнению, провалило все проекты, за которые взялось. Во время выступления он не назвал имена тех, кого стоит отправить в отставку. Что возмутило Орбана, о каких проектах он говорил и возможна ли скорая смена руководства ЕС — в материале NEWS.ru.

Почему Орбан недоволен коллегами по Евросоюзу

К опубликованному с пресс-конференции видео Орбан добавил теги «нет войне», «нет миграции», «нет гендеру». Предположительно, премьер-министр Венгрии говорил об отставке главы Евросовета Шарля Мишеля и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

«Сейчас в Евросоюзе лидеры заняты основными проектами, которые отобрали они сами, такими как „зеленый переход“, политика устойчивости, миграционная, санкционная и военная политика, и все они провалились. Нынешнее руководство Евросоюза должно уйти, нам необходимы новые лидеры», — возмущался Орбан.

Политолог Станислав Ткаченко в разговоре с NEWS.ru назвал призыв Орбана к отставке правительства ЕС его ответом на давление, которое на него оказывали европейские политики.

«Орбан сам находится под критикой со стороны почти всех политиков Европейского союза: левых, правых и центристов. Причина? Он проводит откровенно провенгерскую политику, которая мало считается с интересами ЕС, — как их понимают в Брюсселе», — считает эксперт.

Фото: IMAGO/Andreas Stroh/Global Look Press Шарль Мишель

Когда в ЕС сменится руководство

В начале июня 2024 года пройдут выборы в Европарламент (ЕП). Голосование проводится каждые пять лет, нынешнее станет первым после выхода Великобритании из ЕС. В 27 странах выберут 720 депутатов, которые потом выберут спикера парламента, главу Еврокомиссии и 27 комиссаров (то есть фактическое правительство союза).

В нынешнем составе Европарламента восемь фракций. Согласно опросу издания Politico, если бы выборы проходили в апреле, то правые партии, социалисты и демократы получили бы больше голосов. У политических сил, подобных партии самого Орбана «Фидес» — националистических и антиевропейских, — есть большие шансы на победу в Польше, Словакии и ряде других государств.

По мнению Ткаченко, поскольку до голосования осталось полтора месяца, выступление премьера Венгрии можно считать шагом в рамках ведущейся предвыборной кампании. Однако эксперт сомневается, что кто-то из нынешних европейских лидеров уйдет в отставку до начала июня.

«Есть шанс, что Урсула фон дер Ляйен не переизберется, а значит, потеряет свое кресло и в Еврокомиссии. Однако на выбор назначаемых каждой страной ЕС еврокомиссаров повлиять сложно», — предположил политолог.

Фото: IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press Урсула фон дер Ляйен

Какие программы провалили европейские политики

Перечисляя неудачи в политике Брюсселя, Орбан упомянул «зеленый переход» — программу по защите окружающей среды и по борьбе с изменением климата (LIFE). Она подразумевает переориентирование на возобновляемые источники энергии, климатически нейтральную и устойчивую экономику, а также смягчение последствий изменения климата. Бюджет программы составлял 5,43 млрд евро.

Также Орбан упомянул политику устойчивости, программу, которая называется «Глобальная Европа: инструмент соседства, развития и международного сотрудничества». Она нацелена на устранение бедности и содействие устойчивому развитию, процветанию, миру и стабильности. Бюджет «Глобальной Европы» — 79,5 млрд евро.

Также Орбан сказал о санкционной и военной политике, вероятно, имея в виду санкции против России и поставки оружия Украине. Ранее Венгрия наложила вето на пакет поддержки Киеву на сумму в 50 млрд евро. Как намекнули в Будапеште, блокировку можно будет снять лишь после разморозки средств Евросоюза. Эти деньги — около 30 млрд евро — предназначались для поддержки самой Венгрии.

Венгерский премьер высказал мнение, что Брюссель использует принцип верховенства закона и «так называемую систему условий» для политического шантажа. В качестве примера он привел угрозы фон дер Ляйен. Глава ЕК заявила, что Венгрия не получит деньги от ЕС из-за ее миграционной и гендерной политики.

Как добавил на пресс-конференции Орбан, Будапешт поддерживает хорошие экономические связи с Москвой и не планирует их обрывать.

Фото: Omar Marques/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Вид на Будапешт

Почему страны ЕС недовольны миграционной политикой

Орбан назвал решения Брюсселя по миграционному вопросу «гвоздем в гробе ЕС». «Единство мертво, безопасных границ больше нет. Венгрия никогда не поддастся массовому миграционному безумию», — сказал он.

Ведущий научный сотрудник ИНИОН РАН Татьяна Биткова напомнила, что лидеры всех стран Центральной Европы сдержанно относились к разнообразным квотам по приему нелегалов, которые пытался вводить Брюссель.

По мнению Ткаченко, раскол внутри ЕС по этому поводу усиливается: с одной стороны — западные члены ЕС, с другой — страны Центральной Европы. «Это возникло, по сути, в 2015 году, когда Венгрия оказалась как раз на магистральном пути волны беженцев, шедших из Сирии и Ливана. Она пропустила тогда через себя сотни тысяч, может быть, даже миллионы беженцев. Венгры не хотели бы повторения этого. И такие настроения распространены и в других соседних государствах», — подытожил политолог.

На миграционную программу Евросоюз выделил бюджет в 9,88 млрд евро до 2027 года. Она включает в себя в числе прочих расходы на работу с беженцами и укрепление границ.

Фото: Attila Volgyi/XinHua//Global Look Press Беженцы на границе Венгрии и Сербии

Возможна ли отставка самого Орбана

Биткова предположила, что очередной виток конфликта венгерского премьера с брюссельским руководством вряд ли закончится уходом самого Орбана с поста. Как напомнила эксперт, он был избран относительно недавно — в 2022 году, и его «Фидес» сохраняет две трети мест в национальном парламенте.

«Орбан воспринимается в Евросоюзе как белая ворона. Он и сам так себя называет, потому как защищает национальные интересы и „не собирается плясать под дудку Брюсселя“. Однако вопрос его отставки, как бы на него ни давили из руководства Евросоюза, не стоит», — высказала мнение Биткова.

Ткаченко согласен с ней. По его мнению, Орбан остается политиком высокого ранга. «В Европарламент ему самому идти смысла нет, туда сейчас идут либо новички от политики, либо уже те, кто „отыграл свое“. Разве что в составе Европейской комиссии еще можно отметиться, однако вряд ли венгерский премьер захочет переезжать из Будапешта в Брюссель», — заключил он.

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