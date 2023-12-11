«Орбан — петух»: депутат Рады оскорбил премьера Венгрии Украинский депутат Гончаренко назвал «петухом» премьер-министра Венгрии Орбана

Фото: Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

Виктор Орбан

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко публично оскорбил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Украинский парламентарий опубликовал в Telegram-канале пост, в котором назвал европейского политика «петухом».

Орбан — петух, — написал Гончаренко.

Ранее венгерский премьер заявил, что Европейский союз не может и не готов принять в свои ряды Украину. По его словам, на это есть несколько причин, одна из которых заключается в коррумпированности государства. Помимо этого, Орбан заявил о фейковых отчетах об условиях, которые выполнил Киев.

Политик подчеркнул, что он и его страна не будут поддерживать «плохое решение» принять Украину в Евросоюз. Еще одним минусом Орбан назвал богатый сельскохозяйственный украинский сектор, который может разрушить систему Европы уже «на следующий день» с ужасающими последствиями для содружества.

Премьер Венгрии также планирует провести конфиденциальные переговоры с членами Республиканской партии США, чтобы остановить помощь Украине. По некоторым данным, встреча может пройти в Вашингтоне за закрытыми дверями. Кроме того сообщалось, что Орбан пытается препятствовать оказанию помощи Киеву, обращаясь к лидерам Евросоюза.