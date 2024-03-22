Орбан назвал возможные сроки отправки войск Запада на Украину Орбан допустил, что Запад отправит войска на Украину через два-три месяца

Фото: Attila Volgyi/XinHua/Global Look Press

Виктор Орбан

Западные войска могут оказаться в зоне боевых действий на Украине через два-три месяца, предположил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, которые приводит РИА Новости, то, что ранее казалось невероятным, вскоре может стать реальным.

Самое тревожное, что то, что два-три месяца назад было невозможно представить, спустя два-три месяца становится повседневным событием, — сказал Орбан.

Он привел в пример властей Германии, которые ранее заявляли о неготовности поставлять Вооруженным силам Украины смертоносное оружие и отправили им только снаряжение. Однако сейчас, подчеркнул Орбан, Берлин говорит о необходимости передать Киеву системы ракет, которыми «можно ударить до Москвы или далеко вглубь России».

Ранее аналитик Салем Алкетби заявил, что европейские лидеры могли в узком кругу обсуждать отправку войск на Украину на фоне растущей вероятности поражения ВСУ. Эксперт не исключил, что заявление французского президента Эммануэля Макрона о возможном вводе войск НАТО в зону спецоперации было преднамеренной утечкой. По словам Алкетби, скорее всего, таким образом в Европе хотели оказать давление на США, чтобы ускорить выделение военной помощи Украине.