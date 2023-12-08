ЕС должен сохранить диалог с Россией, несмотря на цивилизационные различия с ней, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью французскому журналу Le Point. По его словам, если следовать такой логике, то Европе нужно отказаться от сотрудничества с большинством стран мира.
Исторически, политически, географически и традиционно это [Россия] другая страна. Важный вопрос состоит в том, являются ли наши различия причиной отказа от сотрудничества. Мой ответ — нет, — сказал Орбан.
Ранее Орбан указал на лицемерие некоторых западных лидеров. Он отметил, что его критикуют за встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, при этом США купили у россиян в два раза больше ядерного топлива, чем в прошлом году, и ведут с россиянами дела в СПГ-бизнесе, как и раньше.
До этого президент Венгрии заявлял, что нынешняя политика Брюсселя может привести к распаду Евросоюза. По его словам, содружество нуждается в радикальных переменах. Он считает, что в Брюсселе разрушают Европу и ведут ее к разорению. С каждым днем в ее гроб забивают все больше и больше гвоздей, добавил венгерский лидер.
Вместе с этим Орбан подчеркнул, что Венгрия заинтересована в том, чтобы Союз оставался единым. По мнению Орбана, из ЕС не нужно выходить, его необходимо менять.